شكرا لمتابعة خبر عن جامعة أم القرى تتيح القبول لمن تعدى 25 عاماً وفق ضوابط محددة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حسين العلي (صدى):

صرح عميد عمادة القبول والتسجيل بجامعة أم القرى د. خالد الثقفي، بأن الجامعة بادرت في حصر ودراسة حالات وأوضاع الطلبة المتأخرين عن الدراسة ممن تعدت أعمارهم 25 سنة أو ممن انقضت 5 سنوات على تخرجهم من المرحلة الثانوية، ولم يتمكنوا من اكمال تعليمهم الجامعي بسبب ظروف قاهرة أعاقتهم عن الالتحاق بالجامعة.

وأشار د. الثقفي، بأن الجامعة ستتيح القبول للمتقدمين بعد تعبئة النموذج الإلكتروني المخصص للطلبة المتأخرين، وتفنيد الطلبات لعرضها على اللجان والمجالس العلمية المختصة لإقرار الاستحقاق والموافقة على اكمال إجراءات القبول من عدمه حسب اللوائح والأنظمة المتبعة في الجامعة.

مضيفاً، بأن جميع إجراءات القبول والتسجيل في الجامعة إلكترونية 100٪؜ ومحوكمة بالكامل، مهيباً بالمتقدمين والمتقدمات للرجوع للمصادر الرسمية في الجامعة لاستقصاء المعلومات الصحيحة.

رابط التقديم