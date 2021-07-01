شكرا لمتابعة خبر عن تركي آل الشيخ يكشف ملابسات مقطع ظهر خلاله يضرب شخصًا في الشارع والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

استنكر معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، تداول مقطع فيديو له، زعم أنه يقوم بضرب أحد الأشخاص في الشارع، دون تدخل أفراد الأمن.

ونشر أحد الأشخاص المقطع معلقا: "تركي ال الشيخ يطق له واحد ولا عبر أفراد الشرطة"، ليقوم آل الشيخ بالرد قائلا: "لا يوجد من هو أحقر من ناشر الإشاعة، يا تافه، تركي قبل كل شي رجل آمن وافتخر اني خريج لكلية الملك فهد الامنية".

وأوضح آل الشيخ أن المقطع ضمن مشهد من تصوير مسلسل، قائلا: "تمثيل ويكتبون أي كلام وبس، ناشر المقطع انت فعلاً حقير ".