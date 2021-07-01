شكرا لمتابعة خبر عن فيديو..باحث في العقيدة: السلام تحية أهل الجنة وأمور الشرع لا يجب إقحامها في آرائنا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أكد الباحث في العقيدة والمذاهب المعاصرة، الدكتور عبد العزيز العسكر، أن السلام تحية أهل الجنة، وأن أمور الشرع لا يجب إقحامها في آرائنا وأهوائنا وعلينا محاربة التطرف بمختلف أشكاله.

وقال العسكر: "نحن جميعا في محاربة التطرف لا إلى اليمين أو اليسار، فنحن أمة وسطا، ونحن لا نرضى الانسلاخ عن ديننا، نحن أمة الإسلام، وستبقى هذه البلاد رايتها مرفوعة بـ لا إله إلا الله".

ويأتي تصريح العسكر تعقيبا على ما صرح به في وقت سابق الكاتب الصحفي مشاري الذايدي تلفزيونيا، والذي نشرته "صدى" إذ قال الذايدي إن "الصحوة" بدأت تتغلغل في المجتمعات شيئا فشيئا، مضيفا: "على سبيل المثال الناس كانت تقول (شكرًا) وأصبحت (جزاك الله خيرًا)، وكانوا يقولون (ألو) أصبحت (السلام عليكم)، وغيرها ".

وأثارت تصريحات الذايدي جدلا واسعا، حيث هاجمه البعض، مؤكدين أنه لا علاقة بين تحية الإسلام والصحوة.

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