«الأرصاد» عن طقس الخميس: سحب ممطرة على 3 مناطق

الرياض - محمد عبدالله - توقَّع المركزُ الوطني للأرصاد تشكل خلايا من السحب الرعدية الممطرة، الخميس، تكون مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات عسير قد تمتد إلى مرتفعات الباحة ومكة المكرمة.

كما توقع مركز الأرصاد، بتقريره لطقس غد الخميس، طقسًا شديد الحرارة على المنطقة الشرقيَّة وأجزاء من مناطق المدينة المنورة، والرياض، والقصيم والحدود الشمالية.

وعن حالة البحر الأحمر، فقال مركز الأرصاد إن حركة الرياح السطحيَّة تكون شماليَّة إلى شماليَّة غربية بسرعة 18-38 كم/ساعة، وارتفاع موجه من متر إلى متر ونصف المتر وحالته متوسط الموج.

ويشهد الخليجُ العربي، رياحا سطحيّة جنوبية غربية الى شمالية غربية بسرعة 12-35كم/ساعة، وارتفاع موجه من متر إلى متر ونصف المتر وحالته متوسط الموج.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة لطقس غد الخميس بالدرجة المئوية