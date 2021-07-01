إنقاذ حياة طفل ابتلع «مغناطيس ألعاب» بمستشفى ولادة مكة

الرياض - محمد عبدالله - أنقذ فريق طبي بمستشفى الولادة والأطفال حياة طفل يبلغ من العمر سنتين ابتلع أربع حبات من «مغناطيس ألعاب».

وقال قائد الفريق الطبي الدكتور تركي رشاد: إنَّ الطفل ابتلع المغناطيس وتم إحضاره إلى قسم حوادث الأطفال في اليوم التالي، أي بعد 24 ساعة يشكو آلامًا في البطن وقيئًا متكررًا.

وأشار إلى أنه عند معاينته من قبل الفريق الطبي لقسم جراحة الأطفال عبر الدكتور عمر عبدالهادي والدكتور إبراهيم السلمي وإجراء الأشعة والفحوصات اللازمة تبين وجود أجسام غريبة صغيرة الحجم في أسفل البطن.

وأكد «رشاد» أنه تبيَّن أيضاً بالفحص وجود علامات التهاب وانتفاخ في الأمعاء. نتج عنه القيئ المستمر لدى الطفل؛ ما أدى إلى إجراء عملية عاجلة له والتأكد من وجود خمس ثقوب في الأمعاء، وتم استخراج المغناطيس من الأمعاء وإنقاذ حياة الطفل وهو الآن تحت الرعاية الطبية اللازمة.

ونوَّه بخطورة إحضار مثل هذه الألعاب للأطفال، مؤكداً أن تأخر اكتشافها وعلاجها في حال ابتلعها الطفل قد يودي بحياته.

من جهته أشار المدير التنفيذي بمستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة الدكتور هلال بن هلال المالكي إلى أن هذه العملية سابقة في نجاحها.

وثمن جهود الفريق الطبي المكون من أقسام «جراحة الأطفال والتخدير، والعمليات والأشعة»، عادًّا ذلك الإنجاز مفخرة لأهالي مكة، بفضل الإمكانات التي وفرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين في العاصمة المقدسة لخدمة المواطنين وزوار بيت الله الحرام.

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