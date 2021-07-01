بالفيديو..خالد المصلح: 3 شروط للأضحية

الرياض - محمد عبدالله - قال الدكتور خالد المصلح أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم إن السن المعتبر للأضحية بالبقر هو سنتين.

وأضاف المصلح خلال حلوله ضيفًا على فضائية الرسالة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن الأضحية: «لا تذبحوا إلا مسنة» أي كبيرة.

وأشار المصلح إلى أن السن المعتبر للأضحية بالإبل خمس سنوات، بينما السن المعتبر للأضحية بالبقر سنتان.

ولفت أستاذ الفقه بكلية الشريعة إلى أن من شروط الأضحية أن تكون من بهيمة الأنعام، وأن تكون سليمة خالية من العيوب، وأن تكون قد بلغت السن المعتبرة شرعًا.

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