الجامعة الإسلامية تناقش خطط العودة الآمنة للدراسة حضوريًّا

الرياض - محمد عبدالله - عقدت اللجنة العليا لعودة الدراسة الحضورية بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة اجتماعها الثاني برئاسة رئيس الجامعة الدكتور ممدوح بن سعود بن ثنيان آل سعود، لمناقشة عدد من التقارير وخطط الجهات المختلفة من الجامعة حيال ما سيتم اتخاذه من تدابير وإجراءات بما يكفل العودة الآمنة للدراسة حضوريًا للعام الدراسي 1443هـ.

وناقشت اللجنة تقريرًا أعدته وكالة الجامعة للشؤون التعليمية بشأن العودة الآمنة للدراسة، واطلعت على دليل العودة الآمنة للدراسة الحضورية، وعلى تقرير أعدته وكالة الجامعة للتطوير ويتضمن آخر المستجدات فيما يتعلق بحملة التحصين لمنسوبي الجامعة.

وفي ختام الاجتماع أكد رئيس الجامعة على جميع الجهات ببذل أقصى الجهود للاستعداد لاستقبال الطلاب بعد قدومهم والتأكيد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية ومتابعة تنفيذ البروتكولات الصحية وتفعيل آليات الرصد الوبائي بما يكفل سلامة جميع منسوبي الجامعة وزائريها.

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