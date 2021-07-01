توجه لدمج كليات في الجامعات

يدرس عدد من الجامعات السعودية دمج الكليات والأقسام والمراكز البحثية التابعة لها لتحقيق الكفاءة التنظيمية للجامعات، من ضمنها جامعة الملك عبدالعزيز التي تخطط فعليا لدمج 49 مركزا بحثيا في 3 مراكز بحثية، وتخفيض عدد الكليات من 28 كلية إلى 26 كلية، إضافة إلى دمج عدد من الأقسام.

أعلى من المتوسط

وبحسب تقرير «الكفاءة التنظيمية للجامعات» الذي أعدته جامعة الملك عبدالعزيز فالجامعة تعتزم زيادة الكفاءة التنظيمية من خلال دمج كليات علوم البحار، وعلوم الأرض، والأرصاد والبيئة وزراعة المناطق الجافة تحت مسمى كلية الدراسات البيئية، وهو ما يؤدي إلى تخفيض عدد الكليات من 28 كلية إلى 26 كلية وهو ما يزال أعلى من المتوسط 17 كلية، ولكنه يتناسب مع حجم طلاب الجامعة ومكانتها على المستوى الوطني والعالمي، إضافة إلى دمج بعض الأقسام العلمية المتشابهة وذلك لتحقيق الكفاءة التشغيلية ومنها على سبيل المثال: قسم علوم وإدارة موارد المياه الموجود بصفة مستقلة بكليات الدراسات البحرية وعلوم البحار وعلوم الأرض إلى قسم واحد تحت نفس المسمى.

معمل مركزي

كما تم دمج قسم إدارة الأعمال بكلية الاقتصاد والإدارة مع قسم إدارة الأعمال بكلية الدراسات التطبيقية، وقسم نظم المعلومات بكلية الاقتصاد والإدارة مع قسم نظم المعلومات بكلية الحاسبات، وقسم التخطيط بكلية العمارة مع قسم التخطيط بكلية الآداب والعلوم الإنسانية، إضافة إلى دمج قسم العلوم البيئية بكلية الأرصاد والبيئة مع قسم الدراسات البيئية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية، وتجميع كافة الأجهزة المعملية المتناثرة في الأقسام والكليات ذات القيمة المالية العالية في معمل مركزي وإيقاف التأمين إلى جهاز متواجد وتحويل عقود الصيانة عليه.

29 جامعة حكومية

أبرز الجامعات

الجامعات الأهلية

20 جامعة

30 كلية

أم القرى

الملك سعود

الجامعة الإسلامية

فهد للبترول والمعادن

الملك عبدالعزيز

الإمام محمد بن سعود

الملك فيصل

الإمام عبدالرحمن بن فيصل

الملك خالد