الحديقة المعلقة مأوى الهاربين من الحر

أن تستجم برفقة السحب البيضاء على ارتفاع 3000 متر عن سطح البحر وتتناول وجبتك في درجة حرارة أقل من 18 درجة مئوية مع زخات المطر، وتستنشق الهواء الأنقى الصاعد من الجرف الجبلي فأنت لست في قمرة طائرة بل في قمة السودة، القمة الأعلى في الجزيرة العربية، والسواد في اسمها كناية عن شدة خضرتها وأشجارها حتى غدت سوداء لكثافة الغطاء النباتي فيها.

متنزه وطني

تستقطب السودة ما بين 1.5 إلى 2.2 مليون زائر خلال فترة الصيف ما يقارب 70 ألف زائر يوميا، وتواترت هذه الإحصائية منذ عشرة أعوام، وبلغ عدد زوار أبها العام الماضي فقط وهي المدينة التي تتبع لها السودة على الرغم من ظروف الجائحة وتخوف الجميع من الوباء بلغ 700 ألف زائر.

وتضم السودة متنزه عسير الوطني، وهو أول متنزه وطني في المملكة، تم افتتاحه عام 1980 على مساحة 4,500 كيلومتر مربع ليمتد إلى ساحل البحر الأحمر، ويضم بين جنباته مسارات المشي بين الأودية الضبابية التي تطل على القرى الصغيرة بمزارعها المتدرجة، إضافة إلى متنزه الملك عبدالعزيز الوطني في السودة الذي تم افتتاحه عام 2011.

تخييم ونجوم

وتتميز السودة بتنوع الأنشطة الخارجية حيث يمكنك ممارسة 8 أنشطة متنوعة مثل التجول بالسيارة أو مشيا أيضا، الاستمتاع بالإطلالات البانورامية على معالم المدينة والقرى المجاورة لها من خلال المناظير المتاحة في مطل جبل السودة بأبها، وركوب عربات التلفريك والتجول بالدراجات الجبلية، وركوب الخيل والطيران الشراعي وسط سماء خالية من التلوث في الليالي الصافية. لذلك فهي تعد من أفضل الأماكن للتخييم ومراقبة النجوم.

أنشطة وفعاليات

وأصبحت السودة وجهة للعديد من الأنشطة والفعاليات الرياضية خلال الصيف، كما تميزت دوماً بالأنشطة السنوية بطابعها الثقافي والسياحي، ومن أبرز الفعاليات موسم السودة 2019 والذي تفرد بفعالياته المختلفة عن أي نشاط سابقا في المنطقة، وحظي بعدد فاق 10 آلاف زائر يومياً يرتفع في الإجازات وأيام الجمعة إلى 15 ألف زائر، وارتكزت روزنامة فعاليات موسم السودة على 4 محاور رئيسية تستند إلى مقومات السودة الطبيعية واﻟﻤناظر الخلابة والتراث والثقافة واﻟمغامرات والأنشطة الرياضية والطقس الذي يميز اﻟﻤنطقة، من خلال ثلاثة مواقع رئيسية وهي منطقة الفعاليات الرئيسية في السودة وقرية رجال ألمع التراثية وقرية المفتاحة ومسرح طلال مداح.

السودة

1.5 إلى 2.2

مليون زائر

70

ألف زائر يوميا في الصيف

700

ألف زائر العام الماضي

موسم 2019

10

آلاف زائر يومياً

15

ألف زائر نهاية الأسبوع

4

محاور للفعاليات