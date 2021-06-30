شكرا لقرائتكم خبر عن تفتيش 1076 منشأة.. 483 «غير ملتزمة» بحظر العمل تحت الشمس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفّذت الفرق الرقابية التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية جولات لمتابعة قرار منع العمل تحت أشعة الشمس من الساعة 12 ظهرًا وحتى 3 مساءً، والذي دخل حيّز التطبيق من تاريخ 15 يونيو 2021 وينتهي في تاريخ 15 سبتمبر 2021.

وشملت الجولات زيارة 1076 منشأة، أسفرت عن رصد 483 منشأة غير ملتزمة بالقرار الوزاري رقم 3337 بتاريخ 15/ 7/ 1435هـ، أي نحو %50 من المنشآت التي شملتها الحملات، مقابل رصد التزام 593 منشأة بالقرار.

وأوضح مدير عام الفرع بالمنطقة، عبدالرحمن المقبل، أن جهود الفرق الرقابية تهدف إلى متابعة وضبط سوق العمل، ومباشرة البلاغات من المواطنين والمواطنات عبر تطبيق «معًا للرصد»، وللوقوف على المنشآت التي تمكّن عمالتها من العمل خلال الأوقات المحظورة.