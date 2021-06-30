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محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر اليوم الأربعاء إعارة اللاعب الكوري كيم جين سو إلى نادي جونبك الكوري الجنوبي لمدة موسم واحد.
أوضح النادي في بيان مقتضب نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر" قال فيه :"وافقت إدارة نادي النصر على إعارة اللاعب الكوري كيم جين سو إلى نادي جونبك الكوري الجنوبي وذلك لمدة موسم واحد" .
وكان المدافع الكوري الجنوبي كان قد انضم للنصر بداية الموسم الماضي، قادمًا من جيونبك الكوري، وبعد مشاركته في 7 مباريات أساسيًا مع الفريق في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي تعرض لإصابة قاسية هي قطع في وتر أكيلس خلال مواجهة الرائد في كأس خادم الحرمين الشريفين خلال ديسمبر الماضي، مما استدعت غيابه عن الفريق حتى نهاية الموسم.
30 يونيو 2021 - 20 ذو القعدة 1442 11:56 PMالنصر يوافق على إعارة الكوري كيم جين سو إلى نادي جونبك
أعلنت إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر اليوم الأربعاء إعارة اللاعب الكوري كيم جين سو إلى نادي جونبك الكوري الجنوبي لمدة موسم واحد.
أوضح النادي في بيان مقتضب نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر" قال فيه :"وافقت إدارة نادي النصر على إعارة اللاعب الكوري كيم جين سو إلى نادي جونبك الكوري الجنوبي وذلك لمدة موسم واحد" .
وكان المدافع الكوري الجنوبي كان قد انضم للنصر بداية الموسم الماضي، قادمًا من جيونبك الكوري، وبعد مشاركته في 7 مباريات أساسيًا مع الفريق في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي تعرض لإصابة قاسية هي قطع في وتر أكيلس خلال مواجهة الرائد في كأس خادم الحرمين الشريفين خلال ديسمبر الماضي، مما استدعت غيابه عن الفريق حتى نهاية الموسم.
، النصر يوافق على إعارة الكوري كيم جين سو إلى نادي جونبك ،
المصدر : الخليج 365
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