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محمد بن مسعود - الدمام - اكتمل عقد المتأهلين إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عاماً، المقامة في العاصمة المصرية القاهرة وتستمر حتى السادس من شهر يوليو المقبل، وينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم.
وتأهل منتخبا السعودية وتونس إلى المربع الذهبي، رفقة منتخبي مصر والجزائر، بعد فوزهما على منتخبي السنغال وجزر القمر توالياً، مساء يوم الأربعاء.
في المباراة الأولى، تعادل منتخب السعودية بهدف لمثله مع نظيره السنغالي، وتقدم عن طريق اللاعب عبدالله رديف، بينما تعادل الأخير بواسطة سليمان فاي.
وحسم المنتخب السعودي تأهله بالفوز 3-2 بركلات الترجيح، ليواجه نظيره المصري يوم السبت المقبل، في الدور نصف النهائي.
وفي المباراة الثانية، حقق منتخب تونس فوزاً بهدف دون رد أمام نظيره جزر القمر، سجله اللاعب يوسف سنانه، ليتأهل إلى الدور نصف النهائي ويلاقي منتخب الجزائر، يوم السبت المقبل.
30 يونيو 2021 - 20 ذو القعدة 1442 11:38 PMمنتخبا السعودية وتونس يكملان المربع الذهبي لكأس العرب للشباب
اكتمل عقد المتأهلين إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عاماً، المقامة في العاصمة المصرية القاهرة وتستمر حتى السادس من شهر يوليو المقبل، وينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم.
وتأهل منتخبا السعودية وتونس إلى المربع الذهبي، رفقة منتخبي مصر والجزائر، بعد فوزهما على منتخبي السنغال وجزر القمر توالياً، مساء يوم الأربعاء.
في المباراة الأولى، تعادل منتخب السعودية بهدف لمثله مع نظيره السنغالي، وتقدم عن طريق اللاعب عبدالله رديف، بينما تعادل الأخير بواسطة سليمان فاي.
وحسم المنتخب السعودي تأهله بالفوز 3-2 بركلات الترجيح، ليواجه نظيره المصري يوم السبت المقبل، في الدور نصف النهائي.
وفي المباراة الثانية، حقق منتخب تونس فوزاً بهدف دون رد أمام نظيره جزر القمر، سجله اللاعب يوسف سنانه، ليتأهل إلى الدور نصف النهائي ويلاقي منتخب الجزائر، يوم السبت المقبل.
، منتخبا السعودية وتونس يكملان المربع الذهبي لكأس العرب للشباب ،
المصدر : الخليج 365
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