محمد بن مسعود - الدمام - فرق المرور والدفاع المدني والهلال الأحمر تباشر تباشر فرق المرور والدفاع المدني والهلال الأحمر حادثًا وقع لمركبة قبل قليل في بيدة. وبحسب معلومات "الخليج 365" الأولية فإنه نتج عن الحادث إصابتان خطيرتان. "الخليج 365" ستوافيكم بتفاصيل أوسع. 30 يونيو 2021 - 20 ذو القعدة 1442 11:37 PM فرق المرور والدفاع المدني والهلال الأحمر تباشر حادث سير في "بيدة" يتسبب بإصابتين بليغتين حادث سير في "بيدة" يتسبب بإصابتين بليغتين تباشر فرق المرور والدفاع المدني والهلال الأحمر حادثًا وقع لمركبة قبل قليل في بيدة. وبحسب معلومات "الخليج 365" الأولية فإنه نتج عن الحادث إصابتان خطيرتان. "الخليج 365" ستوافيكم بتفاصيل أوسع. الكلمات المفتاحية ، حادث سير في "بيدة" يتسبب بإصابتين بليغتين ،

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