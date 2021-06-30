تدشين 8 مراكز انطلاق دوريات لأمن الطرق على طريق " الرين – بيشة "

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

دشنت وزارة الداخلية اليون الأربعاء 8 مراكز انطلاق دوريات أمن الطرق على طريق "الرين – بيشة" على مساحة إجمالية تقدر بأكثر من 22.000 متر مربع.

ويأتي هذا المشروع ضمن خطط وزارة الداخلية لتطوير مقارها الأمنية؛ تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 وتحقيقا لتطلعات القيادة إضافة إلى تمكين رجال أمن الطرق من تحقيق الأمن والسلامة المرورية لعابري الطريق ومرتاديه.

ودشن مراكز إنطلاق الدوريات معالي مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات الفريق أول سعيد بن عبد الله القحطاني، وحضره كل من مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي ، ووكيل وزارة الداخلية للقدرات الأمنية المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الربيعة.