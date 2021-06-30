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الحالات التي يستحق فيها الموظف مكافأة نهاية الخدمة كاملة

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حدد نظام العمل، الحالات التي يستحق الموظف فيها مكافأة نهاية الخدمة كاملة.

وتضمنت الحالات: عند انتهاء عقد العمل، عند تقديم استقالة وخدمتة تتجاوز العشر سنوات، تستحق الموظفة إذا أنهت العقد خلال 6 أشهر من تاريخ عقد زواجه أو 3 أشهر من تاريخ وضعها، بالإضافة إلى الحالات الواردة في المادة ٧٤ - ٨١.

يشار إلى أنه في حال انتهاء عقد العمل بين العامل وبين الشركة وجب على صاحب العمل أن يقوم بدفع المكافأة عن طول مدة الخدمة.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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