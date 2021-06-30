شكرا لمتابعة خبر عن الحالات التي يستحق فيها الموظف مكافأة نهاية الخدمة كاملة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حدد نظام العمل، الحالات التي يستحق الموظف فيها مكافأة نهاية الخدمة كاملة.

وتضمنت الحالات: عند انتهاء عقد العمل، عند تقديم استقالة وخدمتة تتجاوز العشر سنوات، تستحق الموظفة إذا أنهت العقد خلال 6 أشهر من تاريخ عقد زواجه أو 3 أشهر من تاريخ وضعها، بالإضافة إلى الحالات الواردة في المادة ٧٤ - ٨١.

يشار إلى أنه في حال انتهاء عقد العمل بين العامل وبين الشركة وجب على صاحب العمل أن يقوم بدفع المكافأة عن طول مدة الخدمة.