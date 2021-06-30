شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. رفع كسوة الكعبة المشرفة استعدادًا لموسم الحج 1442هـ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

أعلنت رئاسة شؤون الحرمين عن رفع الجزء السفلي من كسوة الكعبة المشرفة بمقدار 3 أمتار تقريبًا من سطح المطاف.

ويغطى الجزء المرفوع بإزار أبيض من نوع خاص من القماش القطني بعرض مترين من الجهات الأربعة للكعبة المشرفة.

وتم رفع كسوة الكعبة بأيدي ٣٧ موظفاً من أبناء الوطن استعداداً لموسم الحج ١٤٤٢هـ.

كما شارك الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس في رفع ثوب الكعبة المشرفة.