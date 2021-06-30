شكرا لمتابعة خبر عن " التعليم " تعلن عن الجدول الزمني لإعلان النقل الداخلي والخارجي للمعلمين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت ابتسام الشهري، المتحدث الرسمي باسم التعليم العام، أن موعد صدور نتائج إجراءات النقل الخارجي سيكون يوم الخميس الموافق 1442/11/28 هـ.

وسيبدأ التظلم إلكترونيًا على نتيجة النقل الخارجي من يوم 1442/11/28 وحتى 1442/12/3 هـ، كما سيتم اعتماد نتيجة النقل الخارجي وتبلغيها لإدارات التعليم 3/12/ 1442هـ.

فيما سيتم الإعلان عن نتيجة النقل الداخلي يوم 1442/12/19هـ، وسيبدأ التظلم إلكترونيًا على نتيجة النقل الداخلي بدءً من يوم 1442/12/29هـ وحتى يوم 1443/1/4هـ.

وجاء ذلك بناءً على ما تم من تمديد لفترة التقديم على إجراءات النقل الخارجي والداخلي لمرتين متتاليتين، تحقيقاً لرغبة المعلمين والمعلمات، وما تطلبه من وقت لاستكمال وتدقيق إجراءات تقديمهم.