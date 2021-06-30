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" التعليم " تعلن عن الجدول الزمني لإعلان النقل الداخلي والخارجي للمعلمين

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت ابتسام الشهري، المتحدث الرسمي باسم التعليم العام، أن موعد صدور نتائج إجراءات النقل الخارجي سيكون يوم الخميس الموافق 1442/11/28 هـ.

وسيبدأ التظلم إلكترونيًا على نتيجة النقل الخارجي من يوم 1442/11/28 وحتى 1442/12/3 هـ، كما سيتم اعتماد نتيجة النقل الخارجي وتبلغيها لإدارات التعليم 3/12/ 1442هـ.

فيما سيتم الإعلان عن نتيجة النقل الداخلي يوم 1442/12/19هـ، وسيبدأ التظلم إلكترونيًا على نتيجة النقل الداخلي بدءً من يوم 1442/12/29هـ وحتى يوم 1443/1/4هـ.

وجاء ذلك بناءً على ما تم من تمديد لفترة التقديم على إجراءات النقل الخارجي والداخلي لمرتين متتاليتين، تحقيقاً لرغبة المعلمين والمعلمات، وما تطلبه من وقت لاستكمال وتدقيق إجراءات تقديمهم.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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