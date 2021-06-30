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" الصحة ": تحورات كورنا الحالية أشد خطورة على الأطفال

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت وزارة الصحة أن التحورات التي تطرأ حاليًا قد تُصيب الأطفال وتتسبب في معاناتهم؛ لذلك اللقاح ضرورة للحفاظ عليهم.

وأوضحت الوزارة أن الدراسات أن اللقاح آمن وفعال؛ لذا أوضحت بضرورة أخذ اللقاح للفئة العمرية "12- 18سنة" لحماية الأطفال من مضاعفات الفيروس.

وكانت صحيفة "صدى" قد نشرت خبرًا يفيد إعلان وزارة الصحة رسميًا عن البدء في تطعيم الفئة العمرية من "12-18 سنة" بلقاح فايزر في المملكة.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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