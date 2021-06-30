شكرا لمتابعة خبر عن " الصحة ": تحورات كورنا الحالية أشد خطورة على الأطفال والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت وزارة الصحة أن التحورات التي تطرأ حاليًا قد تُصيب الأطفال وتتسبب في معاناتهم؛ لذلك اللقاح ضرورة للحفاظ عليهم.

وأوضحت الوزارة أن الدراسات أن اللقاح آمن وفعال؛ لذا أوضحت بضرورة أخذ اللقاح للفئة العمرية "12- 18سنة" لحماية الأطفال من مضاعفات الفيروس.

وكانت صحيفة "صدى" قد نشرت خبرًا يفيد إعلان وزارة الصحة رسميًا عن البدء في تطعيم الفئة العمرية من "12-18 سنة" بلقاح كورونا فايزر في المملكة.