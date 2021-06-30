شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. خبير تقني : المصادقة الثنائية للإيميل تحمي الهاتف من الاختراق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قدم الخبير التقني "بندر المطيري" نصائح لحماية الهاتف من الاختراق، وأولها عمل مصادقة ثنائية للإيميل الإلكتروني الموجود بالهاتف.

وذكر أن هذه الخطوة تتم من خلال الدخول على إعدادات الإيميل ثم تشغيل المصادقة الثنائية، وذلك بحسب حديثه في برنامج "يا هلا" المذاع على قناة "روتانا خليجية".

وشدد على ضرورة توثيق رقم الهاتف بنفس الإيميل من خلال الدخول على الإعدادات ثم ربط الإيميل برقم الهاتف.

كما نصح باعتماد رقم التحقق في حسابات التواصل الاجتماعي سواء "سناب شات"، أو "فيسبوك"، وغيرها من مواقع التواصل.