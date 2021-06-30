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بالفيديو .. خبير تقني : المصادقة الثنائية للإيميل تحمي الهاتف من الاختراق

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قدم الخبير التقني "بندر المطيري" نصائح لحماية الهاتف من الاختراق، وأولها عمل مصادقة ثنائية للإيميل الإلكتروني الموجود بالهاتف.

وذكر أن هذه الخطوة تتم من خلال الدخول على إعدادات الإيميل ثم تشغيل المصادقة الثنائية، وذلك بحسب حديثه في برنامج "يا هلا" المذاع على قناة "روتانا خليجية".

وشدد على ضرورة توثيق رقم الهاتف بنفس الإيميل من خلال الدخول على الإعدادات ثم ربط الإيميل برقم الهاتف.

كما نصح باعتماد رقم التحقق في حسابات التواصل الاجتماعي سواء "سناب شات"، أو "فيسبوك"، وغيرها من مواقع التواصل.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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