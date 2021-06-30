شكرا لمتابعة خبر عن مواطنة تروي تفاصيل حول إقلاعها عن التدخين بعد تعرضها لاختناق مفاجئ أثناء النوم " فيديو " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أميرة خالد (صدى):

كشفت جليلة جوهرجي عن قصة إقلاعها عن التدخين بعدما تسبب لها في مشاكل صحية عديدة، قائلة إن التدخين سبب لها أمراضا كثيرة.

وأوضحت جليلة جوهرجي خلال مقطع فيديو:" عندما تغير صوتي قررت الإقلاع عن التدخين، ولذلك ابتعدت عن الأماكن التي يسمح بها بالمعسل"، مشيرة:"قللت من زياراتي لأهلي وصديقاتي، وأصبحت عصبية ومتوترة حتى انقطع نفسي".

ولفتت:" بدأت رحلة العلاج من خلال زيارة المستشفى بسبب تدهور صحتي وضيق نفسي"، موضحة:"أصبحت وجبة الأكل بجانبها وجبة الدواء".

وتابعت:"الدكتور أبلغني أني تعرضت للاختناق أثناء النوم، ولذا أخذت قرار الإقلاع عن التدخين وتعالجت حتى أقلعت عن التدخين نهائيا"، مضيفة:" صارت حياتي طبيعية كالنوم بدون جهاز تنفس وصعود الدرج".