شكرا لمتابعة خبر عن طيران ناس يطلق رحلاته المباشرة بين الرياض وسالزبورغ بدءًا من 23 يوليو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن طيران ناس، الناقل الجوي السعودي‎ ‎والطيران الاقتصادي الرائد في منطقة الشرق الأوسط، عن إطلاق رحلات مباشرة بين الرياض وسالزبورغ النمساوية، بمعدل 3 رحلات أسبوعياً بدءًا من 23 يوليو القادم.

ويأتي هذا القرار بالتزامن مع قرار السلطات النمساوية بإعادة فتح أبوابها للسياح، ليبلغ عدد وجهات الصيف التي يوفرها "طيران ناس" لضيوفه 11 وجهة تضم (سالزبورغ - كييڤ - لفيف – طشقند - تيرانا - سراييفو - باكو - تبليسي - باتومي - الغردقة - شرم الشيخ).

ويمكن للمسافرين حجز رحلاتهم الصيفية من خلال جميع قنوات ‏حجز طيران ناس والتي تضم الموقع الإلكتروني، وتطبيق طيران ناس للهواتف ‏الذكية.

الجدير بالذكر أن "طيران ناس" وضع خطة طموحة تستهدف الوصول إلى الطاقة الاستيعابية القصوى في عام 2021م، وبما يسهم في تحقيق متسهدفات المملكة بالتحوّل إلى محطة عالمية للسفر.