استشاري: تراخي الحاصلين على لقاح كورونا سبب ارتفاع الإصابات

الرياض - محمد عبدالله - قال استشاري الطب الوقائي الدكتور علي الحداد، إنَّ تراخي الحاصلين على جرعتي لقاح كورونا، بشأن لبس الكمامة والإجراءات الوقائية الأخرى، أدى إلى ارتفاع أعداد الإصابات.

وأضاف «الحداد» بمداخلة لقناة «الإخبارية» أنَّ ارتفاع حالات الإصابات بكورونا منوط بمدى التزام المجتمع بالإجراءات الاحترازية التي أوصت بها وزارة الصحة ودعت المواطنين والمقيمين إلى الاستمرار فيها حتى بعد تلقي الجرعات الموصى بها من الوزارة.

واشار إلى أن عدم تلقي التطعيم عامل رئيسي للوصول إلى الحالات الحرجة؛ لأن التطعيم يقي من مضاعفات المرض ومن الوصول إلى الحالات الحرجة ويحمي من المضاعفات بنسبة 90%.

وأكد أن نسبة كبيرة ممن دخلوا العناية المركزة وأسرة العناية الحرجة ممن لم يتلقوا لقاح كورونا.

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