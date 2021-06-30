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استشاري: تراخي الحاصلين على لقاح كورونا سبب ارتفاع الإصابات

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الرياض - محمد عبدالله - قال استشاري الطب الوقائي الدكتور علي الحداد، إنَّ تراخي الحاصلين على جرعتي لقاح ، بشأن لبس الكمامة والإجراءات الوقائية الأخرى، أدى إلى ارتفاع أعداد الإصابات.

وأضاف «الحداد» بمداخلة لقناة «الإخبارية» أنَّ ارتفاع حالات الإصابات بكورونا منوط بمدى التزام المجتمع بالإجراءات الاحترازية التي أوصت بها وزارة الصحة ودعت المواطنين والمقيمين إلى الاستمرار فيها حتى بعد تلقي الجرعات الموصى بها من الوزارة.

واشار إلى أن عدم تلقي التطعيم عامل رئيسي للوصول إلى الحالات الحرجة؛ لأن التطعيم يقي من مضاعفات المرض ومن الوصول إلى الحالات الحرجة ويحمي من المضاعفات بنسبة 90%.

وأكد أن نسبة كبيرة ممن دخلوا العناية المركزة وأسرة العناية الحرجة ممن لم يتلقوا لقاح كورونا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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