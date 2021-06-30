أمير تبوك لـ«مبتعثي نيوم»: الشغف معيار ولي العهد الذي ينشده فيكم

الرياض - محمد عبدالله - أوصى الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، 50 طالبًا وطالبة أكملوا السنة التحضيرية بجامعة فهد بن سلطان، بمواصلة بذل الجهد والمثابرة للارتقاء بهذا الوطن، والاعتداد بقيم الدين الحنيف، وأن يكونوا قدوة لمجتمعهم.

جاء ذلك خلال استقباله في مقر الإمارة بحضور الرئيس التنفيذي لشركة نيوم المهندس نظمي النصر اليوم، 50 طالبًا وطالبة أكملوا السنة التحضيرية بجامعة فهد بن سلطان.

وقال الأمير فهد بن سلطان: هذا يوم فخر واعتزاز، وأنتم الأمل لوطنكم وقيادتكم الحكيمة، وهذا التواجد هو ما كان يحلم ويريد تحقيقه الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد فكانت كلمته منذ البداية أن هذه المشاريع مجتمعة، الغرض منها هو الإنسان السعودي، وهذا هو الهدف الذي نسعى له، ونجتهد لبذل كل ما في وسعنا لتحقيقه، وأن يكون لديهم الشغف الذي أوصى به وتحدث عنه وهو المعيار الذي ينشده فيكم.

وأوصى أمير تبوك، في كلمته الطلاب والطالبات المبتعثين ضمن برنامج «نيوم» للابتعاث الخارجي لإكمال دراستهم في الجامعات الأمريكية لمرحلة البكالوريوس، بمواصلة بذل الجهد والمثابرة للارتقاء بهذا الوطن المعطاء، والاعتداد بقيم الدين الحنيف، وأن يكونوا قدوة لمجتمعهم، راجيًا لهم التوفيق والنجاح في مسيرتهم العلمية والعملية القادمة.

ورفع باسمه ونيابةً عن الطلاب الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين على ما يقدمانه لإنجاح المسيرة الوطنية التنموية، مؤكدًا أن إمارة منطقة تبوك ستظل هي الداعم الأول لكل ما فيه إنجاح للمشاريع النوعية على سواحل المنطقة.

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لشركة نيوم أن الطلاب والطالبات المبتعثين ضمن برنامج «نيوم» من مختلف الجامعات هم على قدر من المسؤولية والمثابرة، ويتحلون بالوعي والمسؤولية الوطنية، شاكرًا لأمير منطقة تبوك رسائله التربوية والقيمة التي خص بها الطلاب المبتعثين، ودعمه ومتابعته الدائمة لهم طيلة فترة دراستهم، حضر اللقاء مدير جامعة فهد بن سلطان الدكتور محمد بن عبدالله اللحيدان.