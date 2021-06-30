الشثري: لا حرج في ذبح الأضحية المهداة

الرياض - محمد عبدالله - قال عضو هيئةِ كبار العلماء الشيخ سعد بن ناصر الشثري، إنه لا حرج في ذبح الأضحية المهداة إلى المُضحي.

وأضاف الشثري خلال لقائه ببرنامج «فتاوى» المذاع على قناة «السعودية» أنه في حالة وجود أكثر من أسرة في بيت واحد أو ببيوت متقاربة يشتركون في منافع البيت؛ فلا حرج عليهم أن يشتركوا بأضحية واحدة ويعد فعلهم سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وتابع: ثبت أن النبي –صلى الله عليه وسلَّم- ضحى عن نفسه وعن أهل بيته، أما إذا كان كل فرد منفصلاً عن الآخر بسكنٍ مستقلٍ وحال مختلفة ولا جيرة أو تعاون بينهما يستحب أن يضحي كل منهما بأضحية مستقلة.

وأشار إلى أن الأضحية من المستحبات (وفق مذهب الأئمة مالك والشافعي وأحمد)، والأمر لم يأت بشأنها على سبيل الوجوب.

واستكمل: أنَّ الأضحية شعيرة إسلامية تجعل الناس يحسون بانتمائهم للدين والمشاركة في الذبائح؛ مما يوفر شعور المحبة والتعاون واستشعار مناسبة عيد الأضحى، ويكون ذلك من أسباب فرحهم وسرورهم.

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