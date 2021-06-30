«البيئة»: 6 شروط لاستيراد الماشية

الرياض - محمد عبدالله - حددت وزارة البيئة والمياه والزراعة نحو 6 شروط ومتطلبات لاستيراد الماشية، أبرزها حصول المستورد على إذن الاستيراد قبل شهر واحد على الأقل من شحن الإرسالية وتقديمه إلى الحجر الصحي قبل 15 يومًا من وصولها.

وأضافت وزارة البيئة عبر موقعها الإلكتروني أن من شروط استيراد الماشية أن تتوافق كل شحنة مستوردة مع قانون الحجر البيطري في دول مجلس التعاون الخليجي، ولائحته التنفيذية والوزارات ذات الصلة والتوجيهات الإدارية.

وأشارت إلى ضرورة أن يصاحب كل شحنة مستوردة من الطيور بعمر يوم واحد أصل الشهادات الصحية البيطرية وشهادة المنشأ الصادرة عن السلطات الحكومية في البلدان المصدرة ومصدقة من سفارة المملكة العربية السعودية أو أي من دول مجلس التعاون الخليجي.

ووفقا لوزارة البيئة فأنه يجب أن تكون جميع الشحنات التي تصل إلى منافذ الدخول للمملكة العربية السعودية قبل ١٥ يوما على الأقل من تاريخ إذن الاستيراد وإلا لن يسمح للإرسالية الدخول إلى المملكة.

ولوزارة البيئية والمياه والزراعة الحق في فرض شرط إضافي من أجل منع دخول الأمراض إلى البلاد، ولن يتم إصدار تصريح فسح دخول الإرسالية إلا بعد ظهور نتائج الفحص المخبري وتكون مطابقة لاشتراطات وزارة البيئية والمياه والزراعة.

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