«الزعاق»: السعودية ضمن الأعلى حرارة عالميًا مع بداية موسم الجوزاء

الرياض - محمد عبدالله - قال الدكتور خالد الزعاق خبير الدراسات الفلكية والجيوفيزيائية، إن السعودية جاءت في المركز الثاني من ضمن الدول الأكثر حرارة في العالم خلال الـ24 ساعة الماضية في أول أيام موسم الجوزاء.

وأضاف خالد الزعاق عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، أن الكويت تصدرت أكثر الدول حرارة حيث بلغت درجة الحرارة في مدينة الجهراء 51.2 درجة خلال أول أيام موسم الجوازاء.

وتابع خالد الزعاق أن مدينة القيصومة بالسعودية سجلت 50.4 ْ درجة، بينما سجلت مدينة البصرة بالعراق 50.2 درجة مئوية.

فيما أوضح الزعاق أن موسم الجوازاء بدأ أمس الثلاثاء، لافتًا إلى أن هذا الموسم يستمر 26 يومًا، ويتكون من نجمين، فالنجم الأول «مربعانية القيظ» والنجم الثاني «أول جمرة القيظ» وفيه يزداد تبخر مياه الآبار وهو بداية قمة القيظ وترتفع درجات الحرارة.

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