«دار وإعمار» تحتفي بتسليم 116 فيلا سكنية ضمن مشروعها «سرايا الغروب» لمستحقيها من برنامج «سكني»

الرياض - محمد عبدالله - احتفت شركة «دار وإعمار للاستثمار والتطوير العقاري» يوم أمس الأربعاء وبحضور ممثلين عن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وبرنامج البيع أو التأجير على الخارطة «وافي» والشركة الوطنية للإسكان، بتسليم وحدات مشروعها السكني "سرايا الغروب" في مدينة الخبر لمستحقيه من المستفيدين من برنامج "سكني" الذي يقع في منطقة العزيزية بمدينة الخبر، على امتداد 39,946 مترا مربعا، مشكّلاً حيًّا سكنيًّا متكامل الخدمات.

حيث أكملت الشركة عملية تسليم 116 فيلا سكنية لمستحقيها، ضمن المشروع الذي بدأت في تطويره في عام 2018 تحت مظلة شراكتها مع برنامج "سكني"، وفق نظام برنامج البيع على الخارطة "وافي" الذي تابع سير أعمال إنجازه وتنفيذه وفق المواصفات وأسلوب البناء المعتمدة ونظم عمليات تدفقاته النقدية عبر حساب الضمان.

وأعرب الرئيس التنفيذي لشركة دار وإعمار للاستثمار والتطوير العقاري أسامة الخنيزي في كلمة له خلال الحفل الذي نظّمته الشركة في مقر مشروع "سرايا الغروب" بهذه المناسبة، عن اعتزاز الشركة بهذا الإنجاز الذي يضيف معلماً معمارياً نموذجياً لحي العزيزية ومدينة الخبر، ويعتبر محطة مهمة من ضمن الشراكة الاستراتيجية التي تجمع دار وإعمار مع وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الإسكان ووافي والشركة الوطنية للإسكان، وثمرة من ثمرات مبادرة برنامج "سكني" الرامية إلى تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تعزيز معدل تملك المواطنين للسكن.

وأكد الخنيزي خلال كلمته على أن دار وإعمار حرصت على الإلتزام بأقصى معايير الجودة على امتداد مراحل المشروع، ومراعاة أعلى المواصفات الإنشائية، بما يعزز القيمة المضافة للوحدة السكنية، وبما يسهم في تحقيق تطلعات الشركة في توفير أحياء سكنية عصرية منسجمة مع معايير جودة الحياة.

وهنّأ الخنيزي الأسر المستفيدة على استلام وحداتهم السكنية، متمنياً لهم الاستقرار والسعادة في حيّهم السكني الجديد، وموجهاً الشكر والتقدير لكافة الجهود التي ساهمت في إنجاز هذا المشروع الذي يلامس احتياجات المواطنين، وإلى وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وبرنامج "وافي" والشركة الوطنية للإسكان على ثقتهم بشركة دار وإعمار وعلى ما قدموه من دعم وتسهيلات طيلة مراحل المشروع.

ويعد مشروع "سرايا الغروب" واحداً من بين ثلاثة مشاريع سكنية تعمل "دار وإعمار" على تطويرها للمستفيدين من برنامج "سكني" وأحد المشاريع المرخصة من "وافي" وضمن شراكتها مع الشركة الوطنية للإسكان، في كل من الرياض والمنطقة الشرقية وبإجمالي عدد وحدات يصل إلى 2346 وحدة متنوعة الفئة، وموزعة إلى جانب "سرايا الغروب" على كل من مشروع "سرايا النرجس" بعدد 1294 وحدة، ومشروع "سرايا الجوان" بعدد 936 وحدة سكنية. حيث وصل معدل الإنجاز في مشروع "سرايا النرجس" ما يزيد عن 88% من الأعمال الإنشائية، في الوقت الذي بدأت فيه الشركة بالأعمال الإنشائية لمشروعها "سرايا الجوان".