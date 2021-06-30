قوائم انتظار في مراكز تعليمي بالأحساء

أعلن المساعد للشؤون التعليمية «بنين» في الإدارة العامة للتعليم في الأحساء الدكتور عبدالرحمن الفلاح، اكتمال التسجيل، والطاقة الاستيعابية لمراكز دعم تعليمي صيفي افتراضية «عن بُعد» عبر منصة "مدرستي" للمرحلة الابتدائية، وذلك بانتظام 3 آلاف طالب وطالبة في 3 مراكز للبنين، و3 مراكز للبنات موزعة جغرافياً على أرجاء المحافظة بطريقة سلسلة.

وأبان الفلاح، أن تعليم الأحساء أتاحت الفرصة للطلاب والطالبات التسجيل في أي مدرسة يرغبون دون النظر إلى مقر سكناهم الأمر، واعتبر أن هذا الحجم من القبول على التسجيل في هذه المراكز يدل على نجاح توجهات الوزارة، مؤكداً وجود قوائم انتظار للراغبين في الانتظام في هذه المراكز في حال انسحاب البعض، وأن الطاقة الاستيعابية لكل مركز 500 طالب، ودعا الطلاب والطالبات للاستفادة من المراكز واستثمار جزء من أوقاتهم في إجازة الصيف لتحسين واستذكار ما حصلوا عليه من معلومات خلال العام الدراسي «عن بُعد»، متطلعاً إلى أن تعود بالنفع والفائدة لهم، والشعور بذلك في حال عودتهم لمقاعد الدراسة حضورياً السنة المقبلة.

وأوضح أن المراكز، تستهدف المهارات الأساسية في مواد القرآن الكريم، واللغة العربية، والرياضيات، والعلوم، وتعزيز مهارات الفهم القرائي، وتعمل على معالجة الفاقد التعليمي خلال فترة جائحة كورونا، وتغذية مهارات ومعلومات الطلاب والطالبات في المرحلة التي تخرجوا منها، وأن الوقت المناسب للدراسة في هذه المراكز، وهي فترة الظهيرة من الساعة 1 – 4:20 مساءً لمدة 4 أيام عن بُعد، فيما خصص اليوم الخامس للحضور ليكون الدعم المباشر عبر استقبال الطلاب لتعزيز مهاراتهم.