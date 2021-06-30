شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم»: إعلان نتائج إجراءات النقل الخارجي.. 28 ذو القعدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت المتحدث باسم التعليم العام ابتسام الشهري، إنه تقرر الإعلان عن نتائج إجراءات النقل الخارجي يوم الخميس 28/ 11/ 1442هـ.

وأوضحت عبر "تويتر": "بناءً على ما تم من تمديد لفترة التقديم على إجراءات النقل الخارجي والداخلي لمرتين متتاليتين، وذلك تحقيقاً لرغبة الزملاء والزميلات من المعلمين والمعلمات، وما تطلبه من وقت لاستكمال وتدقيق إجراءات تقديمهم، تقرر الإعلان عن نتائج إجراءات النقل الخارجي يوم الخميس 28/ 11/ 1442هـ".