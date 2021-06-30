متحدث التعليم: الإعلان عن نتائج حركة النقل الداخلي والخارجي 28 ذي القعدة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-30

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت المتحدث الرسمي باسم التعليم العام، ابتسام الشهري، أنه سيتم الإعلان عن نتائج حركة النقل الخارجي والداخلي للمعلمين والمعلمات يوم الخميس 28/ 11/ 1442هـ.

إجراءات النقل الخارجي والداخلي:

وقالت الشهري، عبر حسابها في “تويتر”: إنه بناءً على ما تم من تمديد لفترة التقديم على إجراءات النقل الخارجي والداخلي لمرتين متتاليتين، وذلك تحقيقًا لرغبة الزملاء والزميلات من المعلمين والمعلمات، وما تطلبه من وقت لاستكمال وتدقيق إجراءات تقديمهم، فقد تقرر الإعلان عن نتائج إجراءات النقل الخارجي يوم الخميس 28/ 11/ 1442هـ.



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