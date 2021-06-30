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شكرا لقرائتكم متحدث التعليم: الإعلان عن نتائج حركة النقل الداخلي والخارجي 28 ذي القعدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
متحدث التعليم: الإعلان عن نتائج حركة النقل الداخلي والخارجي 28 ذي القعدة
بعد تمديد فترة التقديم لمرتين متتاليتين
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت المتحدث الرسمي باسم التعليم العام، ابتسام الشهري، أنه سيتم الإعلان عن نتائج حركة النقل الخارجي والداخلي للمعلمين والمعلمات يوم الخميس 28/ 11/ 1442هـ.
إجراءات النقل الخارجي والداخلي:
وقالت الشهري، عبر حسابها في “تويتر”: إنه بناءً على ما تم من تمديد لفترة التقديم على إجراءات النقل الخارجي والداخلي لمرتين متتاليتين، وذلك تحقيقًا لرغبة الزملاء والزميلات من المعلمين والمعلمات، وما تطلبه من وقت لاستكمال وتدقيق إجراءات تقديمهم، فقد تقرر الإعلان عن نتائج إجراءات النقل الخارجي يوم الخميس 28/ 11/ 1442هـ.
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