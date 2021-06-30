الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-30

رفع كسوة الكعبة 3 أمتار استعدادًا لموسم الحج

متابعات الخليج 365 - الرياض

رفعت رئاسة شؤون الحرمين، الجزء السفلي من كسوة الكعبة المشرفة بمقدار 3 أمتار؛ وذلك استعدادًا لموسم حج هذا العام.

رفع كسوة الكعبة:

وقالت رئاسة شؤون الحرمين، عبر حسابها في “تويتر”: “بأيدي 37 موظفًا من أبناء الوطن، رئاسة شؤون الحرمين تباشر رفع كسوة الكعبة المشرفة استعدادًا لموسم الحج 1442هـ”.

ويغطى الجزء المرفوع بإزار أبيض من نوع خاص من القماش القطني بعرض مترين من الجهات الأربعة للكعبة المشرفة.



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