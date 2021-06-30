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رفع كسوة الكعبة 3 أمتار استعدادًا لموسم الحج

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-30

رفع كسوة الكعبة 3 أمتار استعدادًا لموسم الحج

بأيدي 37 موظفًا من أبناء الوطن

متابعات الخليج 365 - الرياض

رفعت رئاسة شؤون الحرمين، الجزء السفلي من كسوة الكعبة المشرفة بمقدار 3 أمتار؛ وذلك استعدادًا لموسم حج هذا العام.

رفع كسوة الكعبة:

وقالت رئاسة شؤون الحرمين، عبر حسابها في “تويتر”: “بأيدي 37 موظفًا من أبناء الوطن، رئاسة شؤون الحرمين تباشر رفع كسوة الكعبة المشرفة استعدادًا لموسم الحج 1442هـ”.

رفع كسوة الكعبة 3 أمتار استعدادًا لموسم الحج - متابعات الخليج 365

ويغطى الجزء المرفوع بإزار أبيض من نوع خاص من القماش القطني بعرض مترين من الجهات الأربعة للكعبة المشرفة.

رفع كسوة الكعبة 3 أمتار استعدادًا لموسم الحج - متابعات الخليج 365
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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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