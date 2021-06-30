تكثيف أعمال مكافحة نواقل الأمراض خلال موسم الحج

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وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد الغامدي، أن الوزارة تسهم لرفع مستوى الإصحاح البيئي ومكافحة نواقل الأمراض خلال موسم الحج باستخدام الأجهزة المناسبة، مبينا أن هذه الإجراءات يتم تنفيذها سنويا وفقا للخطة التشغيلية، لخدمة ضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة كعرفات ومزدلفة ومنى (خارج النطاق العمراني) سواء بالعاصمة المقدسة أو بالمحافظات التي تحيط بها.
من جهته أشار مدير مكتب الوزارة بالعاصمة المقدسة المهندس أحمد القرني، إلى أنه تم تشكيل حملة مشتركة مع أمانة العاصمة المقدسة ممثلة بإدارة الإصحاح البيئي وبين مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالعاصمة المقدسة ممثلة بمركز نواقل الأمراض لتكثيف أعمال الاستكشاف والرش والمكافحة للبعوض الناقل للأمراض في المشاعر المقدسة للحفاظ على صحة وسلامة حجاج بيت الله الحرام قبل أداء مناسك الحج لعام 1442.
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