بحث صعوبات تنمية المدن الصناعية ومناطق التقنية

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واستعرض الاجتماع الذي شارك فيه أعضاء المجلس أعضاء اللجنة الخطط الاستراتيجية وتنميتها اقتصاديا، ومتابعة تنفيذ البرامج والمشاريع في المناطق، وأبرز التحديات والصعوبات التي تواجهها.
وتطرقت اللجنة خلال الاجتماع إلى ما تم حيال القرارات السابقة التي أصدرها المجلس بشأن المدن، وبيان ما جرى اتخاذه بشأنها إلى جانب ما استجد لدى اللجنة من ملاحظات، تمهيدا لإعداد تقريريها بشأنهما، والمتضمن توصياتها التي سترفع للمجلس لمناقشتها وتقرير ما يلزم حيالهما.
يذكر أن لجنة الحج والإسكان والخدمات إحدى اللجان المتخصصة بمجلس الشورى، والتي تدرس الموضوعات وتقارير الأداء السنوي للأجهزة الحكومية، والأنظمة واللوائح ذات العلاقة باختصاصها، التي تحال إليها من المجلس لإبداء الرأي حيالها بعد دراسة مستفيضة من أعضائها.
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