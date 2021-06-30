شكرا لقرائتكم خبر مجمع الملك فهد يوزع 20 مليون مصحف العام الماضي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزع مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة خلال السنة الإنتاجية 2020 ـ 2021، نحو 20 مليون نسخة من المصاحف رغم جائحة كورونا ، إلى جانب إطلاق مشروعات ومنتجات تخدم كتاب الله تتماشى مع حجم الدعم الذي توليه القيادة للمملكة.

وجاءت المشروعات التي نفذها المجمع خلال العام الحالي على النحو التالي: المصحف الجوامعي (3)، يطبع للمرة الأولى، حيث أصدر المجمع الحجم الجوامعي من المصحف الذي لم يلتزم بأن تنتهي صفحاته بنهاية آية، وترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الكنادية: (ترجمة جديدة تطبع للمرة الأولى)، وهي إحدى اللغات الأربع السائدة في جنوب الهند في ولاية كرناتكا، وعاصمتها مدينة بنغلورو، ويتحدث بهذه اللغة نحو 50 مليون نسمة، واللغات الثلاث الأخرى هي: التاميلية والتلغو والمليبارية (أو المليالم)، والترجمة الكردية (باللهجة الكرمنجية): (ترجمة جديدة تطبع للمرة الأولى) ويتحدث باللغة الكردية نحو (20) مليون ناطق، وإنتاج (6000) نسخة من مصحف المدينة النبوية للمكفوفين بطريقة برايل، وبدء التوزيع.

وجرى إعداد استراتيجية الأمن السيبراني لتمكين المجمع من الوصول إلى فضاء سيبراني آمن وموثوق، حيث تهدف الاستراتيجية إلى دعم أعمال المجمع، وحماية الأصول المعلوماتية والتقنية بالمجمع، وتحقيق الالتزام بمتطلبات الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، وتعزيز سلوك أفضل الممارسات في مجال الأمن السيبراني، حيث تتضمن الاستراتيجية مبادرات في الحوكمة والالتزام وإدارة المخاطر، منع وكشف التهديدات السيبرانية، معمارية الأمن السيبراني، وبناء قدرة القوى العاملة في مجال الأمن السيبراني، كما اشتملت الاستراتيجية على 9 مشروعات تطويرية لتنفيذ هذه المبادرات.

كما شهد المجمع هذا العام إطلاق الإصدار الأول من تطبيق مصحف المدينة النبوية للنشر الحاسوبي، وهو تطبيق يعمل على نظام أبل ماكنتوش، كأداة للبحث عن نصوص الآيات القرآنية، وكتابتها بخط الرسم العثماني برواية حفص عن عاصم (المطابق للرسم المستخدم في مصحف المدينة النبوية).

يشار إلى أنه إضافة إلى ما سبق من الإنجازات جاء دعم التجول الافتراضي بالمرشد السياحي - (المسجد النبوي + المجمع) ضمن مبادرات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف لمواكبة متطلبات رؤية 2030، انتهى المجمع من إنشاء موقع الكتروني يقدم خدمة مجتمعية لعموم المسلمين في أرجاء المعمورة، وذلك بإتاحة الفرصة لهم للتجوال الافتراضي داخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بتقنية التجوال الافتراضي 360 درجة، كما يدعم الموقع إمكانية التنسيق مع مرشدين سياحيين مؤهلين لإدارة الجولات الافتراضية وتقديم شرح صوتي لما يتم عرضه، والتفاعل مع الزوار المشاركين في الجولة والإجابة على استفساراتهم.