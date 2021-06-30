تدشين مبادرة «التقنية لكبار السن» لتسهيل حياتهم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشنت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات حملة (التقنية للكل)، التي تندرج تحت مظلة مبادرة (التقنية لكبار السن)، وتتضمن عددا من الإطلاقات المقبلة التي تستهدف عدة فئات من المجتمع لرفع وعيها بالتقنية، وذلك حسب احتياجات كل فئة وما تقدمه التقنية من حلول تناسبها، وذلك تماشيا مع الركائز الأساسية لرؤية المملكة 2030 الطموحة، بالوصول إلى وطن رقمي طموح، واقتصاد رقمي مزدهر ومجتمع رقمي حيوي. وتهدف مبادرة التقنية لكبار السن، إلى توعيتهم بأهمية استخدام التقنية لتسهيل أمور حياتهم، وإرشادهم باستخدام التطبيقات التقنية بدون مساعدة، إضافة إلى تعليم كبار السن باستخدام أهم التطبيقات والبرامج المهمة لهم لزيادة ثقتهم في أنفسهم وفي قدرتهم على مواكبة التقنية، إلى جانب تحفيز المجتمع في توعية وتعليم كبار السن بالتقنية ومساعدتهم في استخدام البرامج التي تسهل عليهم.



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