مناقشة آليات التوسع في المسطحات الخضراء في مكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ترأس مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس هيئة تطوير المنطقة خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة اجتماعا تخلله استعراض لأهداف مبادرة (أخضر مكة).

ونوقشت خلال الاجتماع آليات التوسع في المسطحات الخضراء بالمنطقة، عقب ذلك شهد الفيصل توقيع اتفاقيتي تفاهم بين هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة وجامعة الملك عبدالعزيز ويمثلها مركز المبدعون للدراسات والاستشارات، والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ضمن مبادرة (أخضر مكة).

وتأتي هاتان الاتفاقيتان اللتان وقعهما عن الهيئة رئيسها التنفيذي المهندس أحمد العارضي والجامعة رئيسها الدكتور عبدالرحمن اليوبي، ومدير المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي الدكتور خالد العبدالقادر بهدف المساهمة الفاعلة في تحقيق رؤية المملكة 2030م وبرنامج المملكة الخضراء، وإعادة تأهيل الغطاء النباتي الطبيعي في المنطقة وتنميته، وتطوير المتنزهات الوطنية بالاستغلال الأمثل والمستدام للموارد الطبيعية المتاحة والحد من التصحر وانجراف التربة وزحف الرمال والمساهمة في التكيف مع التغير المناخي.

وتهدف الاتفاقيتان إلى تعزيز التعاون في جوانب تطوير واستثمار المتنزهات الوطنية.

وتعزز الاتفاقيتان زيادة المساحة الخضراء بمنطقة مكة المكرمة وتقديم الدراسات والاستشارات الفنية والتوجيه، حيث سيتم الاعتماد عليها في دائرة اتخاذ القرارات التنفيذية والتشغيلية لتحقيق مستهدفات تنمية الغطاء النباتي بالتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة، مع مراعاة الاعتبارات البيئية وتوفير مصادر المياه ودراسات التربة والأودية.