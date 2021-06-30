ضبط 37 ألف عبوة دوائية وتجميلية في سكن عمالة بخميس مشيط

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وأشارت إلى أن العمالة الوافدة استغلت السكن الخاص وحولته إلى مستودع ومركز لتوزيع المنتجات بشكل مباشر عن طريق مندوبين، كما جرى تحريز كامل الكميات المضبوطة بالموقع للتأكد من سلامتها.
وتستكمل «الهيئة» الإجراءات النظامية بحق المنشأة المخالفة لتطبيق اللوائح الخاصة بالمستحضرات الدوائية والتجميلية ومبيدات الصحة العامة.
ويمكن الإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشراف «الهيئة» عن طريق الاتصال على الرقم الموحد (19999)، أو من خلال تطبيق «طمني» التابع لها المتاح على نظامي التشغيل «IOS» و»أندرويد».
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