شكرا لقرائتكم خبر استحداث 4 محطات للفحص الموسع لكورونا بجازان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت صحة جازان عن بدء العمل في 4 محطات للفحص الموسع لفيروس كورونا «كوفيد 19»، وذلك لتقديم خدمة الفحص لكافة المواطنين والمقيمين. وأوضحت أن هذه المحطات توجد في مركز صحي الكربوس من الساعة الـ4:00 م إلى الـ11:00م، ومركز صحي ضمد الجنوبي، ومركز صحي حقو فيفا، ومركز صحي آل سلمى من الساعة الـ8:00 ص إلى الـ4:00 م، لافتة إلى أن طريقة الاستفادة من الخدمة تتم عبر التسجيل في تطبيق صحتي والحصول على موعد مسبق.



كانت هذه تفاصيل خبر استحداث 4 محطات للفحص الموسع لكورونا بجازان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.