دعوة مرضى القلب للإكثار من السوائل لتحاشي الصيف

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وأوضحت أن مرضى القلب والدورة الدموية من أكثر الفئات تعرضا لمتاعب الصيف؛ نظرا إلى ما يسببه ارتفاع حرارة الجو من قلق وتوتر وشعور بعدم الراحة، مما يسهم في عدد التغيرات الهرمونية والكيماوية والفيزيولوجـية التي ترغم القلب على زيادة وتيرة ضرباته، مما يترك عبئا ثقيلا عليه وعلى الدورة الدموية.
وأوضح استشاري القلب بالمدينة الدكتور أحمد البشير، أن الجفاف يسبب حالات مثل السكتة الدماغية والرجفان الأذيني، في بعض الأحيان، حاثا مرضى القلب على تناول الوجبات الرئيسة مع بعض الوجبات الخفيفة، على أن يكون طعام الصيف سهل الهضم، غنيا بالفواكه والخضراوات.
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