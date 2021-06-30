شكرا لقرائتكم خبر دعوة مرضى القلب للإكثار من السوائل لتحاشي الصيف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة بمركز صحة القلب مرضى القلب والدورة الدموية إلى الالتزام ببعض الإرشادات لتفادي المصاعب الصحية في فصل الصيف، ومن أهمها: الحفاظ على رطوبة الجسم، وذلك بتناول كميات كبيرة من السوائل والماء، والابتعاد عن المشروبات التي تسبب احتباس الملح والمياه في الجسم، فإن درجات الحرارة المرتفعة في الصيف يمكن أن تسبب الجفاف بسهولة.

وأوضحت أن مرضى القلب والدورة الدموية من أكثر الفئات تعرضا لمتاعب الصيف؛ نظرا إلى ما يسببه ارتفاع حرارة الجو من قلق وتوتر وشعور بعدم الراحة، مما يسهم في عدد التغيرات الهرمونية والكيماوية والفيزيولوجـية التي ترغم القلب على زيادة وتيرة ضرباته، مما يترك عبئا ثقيلا عليه وعلى الدورة الدموية.

وأوضح استشاري القلب بالمدينة الدكتور أحمد البشير، أن الجفاف يسبب حالات مثل السكتة الدماغية والرجفان الأذيني، في بعض الأحيان، حاثا مرضى القلب على تناول الوجبات الرئيسة مع بعض الوجبات الخفيفة، على أن يكون طعام الصيف سهل الهضم، غنيا بالفواكه والخضراوات.