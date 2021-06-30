تسجيل 1486 إصابة مؤكدة بكورونا وشفاء 1055 حالة

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وأعلنت الوزارة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الساعات الـ24 الماضية تضمنت تسجيل 1486 حالة مؤكدة، وتعافي 1055 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 12140 حالة، منها 1406 حالات حرجة.
وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 487592 حالة، وبلغ عدد حالات التعافي 467633 حالة، وفيما يخص الوفيات فقد سجلت 15 حالة حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة 7819 حالة.
ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).
- مجمل الإصابات 487,592 حالة
- حالات التعافي 467,633 حالة
- مجمل الوفيات 7819 حالة
- الحالات النشطة 12,140 حالة
- الحالات الحرجة 1406 حالات
الحالات الجديدة بحسب المناطق:
- الشرقية 360
- مكة المكرمة 317
- الرياض 261
- عسير 196
- جازان 91
- المدينة 67
- نجران 36
- الباحة 36
- القصيم 35
- حائل 32
- تبوك 28
- الحدود الشمالية 19
- الجوف 8
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