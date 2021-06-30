شكرا لقرائتكم خبر ارتفاع أعداد المنتمين لقطاع المحاماة إلى 18 ألف محام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أفصحت وزارة العدل عن ارتفاع أعداد المنتمين إلى قطاع المحاماة لنحو 18 ألف محام من الجنسين، إذ أظهرت آخر الإحصاءات أن عدد المحامين الممارسين المسجلين لدى الوزارة، بلغ 9541 محاميا ومحامية حتى شوال الماضي.

ووفرت العدل من خلال بوابة الخدمات العدلية الالكترونية «ناجز» najiz.sa مجموعة من الخدمات الالكترونية للمحامين والمتدربين، تمكنهم من الحصول عليها دون الحاجة إلى زيارة مقر الوزارة أو الإدارة العامة للمحاماة، وذلك في إطار سعي الوزارة لدعم المحامين والتيسير على المستفيدين وتوفير الجهد والوقت عليهم.

وأتاحت خدمة «طلب ترخيص محاماة»، و»طلب تجديد ترخيص محاماة»، وخدمة «قيد محام متدرب جديد»، والتي تمكن المحامي المتدرب من التقديم لتسجيله في سجل قيد المحامين المتدربين والحصول على «شهادة تعريف للمحامي المتدرب» الكترونيا، كذلك خدمة «انتقال محام متدرب إلى آخر»، التي تمكن المحامي المتدرب من التقديم على طلب الانتقال من محام إلى محام آخر والحصول على «شهادة تعريف للمحامي المتدرب» حديثة والكترونية.

ووفرت الوزارة «خدمة الاستعلام عن المحامين المعتمدين»، من خلال قائمة بالمحامين المصرح لهم بالعمل مصنفة حسب المدينة، مع إمكانية البحث باسم المحامي والمدينة، إضافة إلى إمكانية الاستعلام عن حالة الطلبات المقدمة لخدمات المحامين، وخدمة طلب تحديث بيانات محام، والمتدربين لدى محام وتشمل «عرض قائمة بالمتدربين لدى المحامي وإضافة متدرب واستبعاد متدرب وإخلاء طرف متدرب».

ويمكن الحصول على خدمة تقييد المحامي المتدرب، بقيام المحامي بتسجيل المتدرب في التأمينات الاجتماعية أولا، ثم يضيف المتدرب لديه من خلال شاشة «المتدربون لدي»، بعد ذلك يقدم المتدرب طلبه عبر البوابة الخاصة بالمتدرب، وبعد قبول الطلب يمكن للمتدرب الدخول على أيقونة «تراخيصي» وطباعة شهادة التدريب والاطلاع عليها.

عدد المحامين المسجلين لدى الوزارة بحسب آخر الإحصاءات:







9541 محاميا بينهم



1364 محامية



8177 محاميا



عدد المتدربين المقيدين حاليا بمكاتب المحاماة