، الاتفاق يدشن برنامجه الإعدادي للموسم الجديد 201 2 /2022 ،

محمد بن مسعود - الدمام - بقيادة المدرب الوطني "العطوي"

تنطلق مساء غدٍ الخميس، تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، على ملعب عبد الله الدبل بالنادي استعدادًا للموسم الرياضي الجديد2021/2022، تحت قيادة المدرب الوطني خالد العطوي والذي يقود الفريق للموسم الثالث على التوالي.

حيث من المقرر أن يخوض فارس الدهناء المرحلة الأولى من البرنامج الإعدادي في الدمام، والتي ستكون مرحلة تجمع اللاعبين تتخللها الفحوص الطبية على مدار عدة أيام وذلك في المستشفى السعودي الألماني (الراعي الطبي للنادي) بالدمام قبل إقامة المعسكر الخارجي والذي سيعلن عن تفاصيله لاحقًا.