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قام مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض، الشيخ عبدالله بن محمد الشبانات ؛ بزيارة مدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد بن زيد المطيري في مكتبه.
في التفاصيل: ناقش الجانبان خلال اللقاء سبل التعاون ومد جسور الشراكة بين فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض، والشرطة، بما يخدم الصالح العام ويعزز العمل الميداني لتحقيق تطلعات الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض، ونائبه الأمير محمد بن عبدالرحمن لراحة المواطنين والمقيمين.
ومن جهته أكد مدير عام شرطة المنطقة اللواء المطيري أن الشرطة والهيئة جهازان يعملان على تحقيق الأهداف والمهام المناطة بهما من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، حفظهما الله.
وتأتي هذه الزيارة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، التي تحث على التواصل المباشر مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
30 يونيو 2021 - 20 ذو القعدة 1442 09:59 PM
خلال لقاء جمع بين الشيخ "الشبانات" واللواء و"المطيري""هيئة وشرطة الرياض" يبحثان سبل التعاون لتعزيز العمل الميداني
قام مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض، الشيخ عبدالله بن محمد الشبانات ؛ بزيارة مدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد بن زيد المطيري في مكتبه.
في التفاصيل: ناقش الجانبان خلال اللقاء سبل التعاون ومد جسور الشراكة بين فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض، والشرطة، بما يخدم الصالح العام ويعزز العمل الميداني لتحقيق تطلعات الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض، ونائبه الأمير محمد بن عبدالرحمن لراحة المواطنين والمقيمين.
ومن جهته أكد مدير عام شرطة المنطقة اللواء المطيري أن الشرطة والهيئة جهازان يعملان على تحقيق الأهداف والمهام المناطة بهما من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، حفظهما الله.
وتأتي هذه الزيارة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، التي تحث على التواصل المباشر مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
، "هيئة وشرطة الرياض" يبحثان سبل التعاون لتعزيز العمل الميداني ،
المصدر : الخليج 365
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