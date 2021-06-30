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أودى حادث مروري بحياة ثلاثة أشخاص، وخلفَ إصابتين، على طريق الطائف - الباحة السياحي، فيما أعلن مستشفى القريع بني مالك العام في محافظة ميسان مساء اليوم، حالة استنفار عقب ورود البلاغ.
وأكد متحدث صحة الطائف سراج الحميدان، استقبال المستشفى إصابتين نتيجة الحادث؛ وقال: أجريت الإسعافات الأولية للمصابين، وتم تحويل الحالتين لمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف لاستكمال تقديم الخدمات العلاجية لهما وذلك بعد تقديم الإسعافات الأولية بمستشفى القريع بني مالك.
30 يونيو 2021 - 20 ذو القعدة 1442 09:34 PM
إجراء الإسعافات الأولية لحالتين بمستشفى القريع بني مالك بعد استنفارهحادث مروري يصرع ويصيب 5 أشخاص بطريق الطائف- الباحة
أودى حادث مروري بحياة ثلاثة أشخاص، وخلفَ إصابتين، على طريق الطائف - الباحة السياحي، فيما أعلن مستشفى القريع بني مالك العام في محافظة ميسان مساء اليوم، حالة استنفار عقب ورود البلاغ.
وأكد متحدث صحة الطائف سراج الحميدان، استقبال المستشفى إصابتين نتيجة الحادث؛ وقال: أجريت الإسعافات الأولية للمصابين، وتم تحويل الحالتين لمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف لاستكمال تقديم الخدمات العلاجية لهما وذلك بعد تقديم الإسعافات الأولية بمستشفى القريع بني مالك.
، حادث مروري يصرع ويصيب 5 أشخاص بطريق الطائف- الباحة ،
المصدر : الخليج 365
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