، تقرير أممي: تأثير "كورونا" على السياحة قد يؤدي لخسارة 4 تريليونات دولار عالميًّا ،

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محمد بن مسعود - الدمام - أفاد تقرير أممي بأن تأثير جائحة كورونا على السياحة قد يؤدي إلى خسارة تزيد على 4 تريليونات دولار في الاقتصاد العالمي.
وقدَّرت منظمة التجارة والتنمية التابعة للأمم المتحدة (أونكتاد) في تقرير مشترك، نشرته اليوم بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة (UNWTO)، أن جمود السياحة الدولية سيكلف الاقتصاد العالمي ما بين 1.2 تريليون دولار و3.3 تريليون دولار.
وأشارت إلى أن الانخفاض الحاد في عدد السياح الوافدين في جميع أنحاء العالم في عام 2020 أدى إلى خسارة اقتصادية بلغت 2.4 تريليون دولار، ومن المتوقع أن يكون الرقم مشابهًا هذا العام اعتمادًا على تلقي لقاحات الفيروس.
30 يونيو 2021 - 20 ذو القعدة 1442 09:15 PMتقرير أممي: تأثير "كورونا" على السياحة قد يؤدي لخسارة 4 تريليونات دولار عالميًّا
أفاد تقرير أممي بأن تأثير جائحة كورونا على السياحة قد يؤدي إلى خسارة تزيد على 4 تريليونات دولار في الاقتصاد العالمي.
وقدَّرت منظمة التجارة والتنمية التابعة للأمم المتحدة (أونكتاد) في تقرير مشترك، نشرته اليوم بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة (UNWTO)، أن جمود السياحة الدولية سيكلف الاقتصاد العالمي ما بين 1.2 تريليون دولار و3.3 تريليون دولار.
وأشارت إلى أن الانخفاض الحاد في عدد السياح الوافدين في جميع أنحاء العالم في عام 2020 أدى إلى خسارة اقتصادية بلغت 2.4 تريليون دولار، ومن المتوقع أن يكون الرقم مشابهًا هذا العام اعتمادًا على تلقي لقاحات الفيروس.
، تقرير أممي: تأثير "كورونا" على السياحة قد يؤدي لخسارة 4 تريليونات دولار عالميًّا ،
المصدر : الخليج 365
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