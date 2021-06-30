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«الصحة»: التحورات الجديدة قد تُصيب الأطفال.. واللقاح ضرورة

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الدمام - شريف احمد - أكدت وزارة الصحة، أن التحورات التي تطرأ حاليًا، قد تُصيب الأطفال؛ وتتسبب في معاناتهم، لذلك اللقاح ضرورة للحفاظ عليهم. وأعلنت الصحة عن تطبيق مرحلة جديدة من الحملة الوطنية للتحصين بلقاح ، إذ تم البدء في إعطاء لقاح "فايزر" للفئة العمرية من (١٢-١٨) سنة بالتاريخ الميلادي وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للغذاء والدواء واستكمال كافة الدراسات العلمية التي أكدت فاعلية اللقاح ونتائجه لهذه الفئة.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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