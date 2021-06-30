شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: التحورات الجديدة قد تُصيب الأطفال.. واللقاح ضرورة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أكدت وزارة الصحة، أن التحورات التي تطرأ حاليًا، قد تُصيب الأطفال؛ وتتسبب في معاناتهم، لذلك اللقاح ضرورة للحفاظ عليهم. وأعلنت الصحة عن تطبيق مرحلة جديدة من الحملة الوطنية للتحصين بلقاح كورونا، إذ تم البدء في إعطاء لقاح "فايزر" للفئة العمرية من (١٢-١٨) سنة بالتاريخ الميلادي وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للغذاء والدواء واستكمال كافة الدراسات العلمية التي أكدت فاعلية اللقاح ونتائجه لهذه الفئة.