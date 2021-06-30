شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس ديوان المظالم : القضاء الإداري يشهد نقلة نوعية في خدماته لجميع أطراف الدعوى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تفقد رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف اليوم، محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة المدينة المنورة،.

واطلع اليوسف خلال زيارته على سير إجراءات العمل في إدارات المحكمة وسير إنجاز الدعاوى لدى الدوائر القضائية، بالتنسيق بين الإدارات المعنية في إدارة وضبط الجلسات القضائية عن بعد، كما شهدت الجولة الاطلاع على عمل إدارة الدعاوى وما يتم من عمل رقمي وفرته منصة معين الرقمية، فيما تفقد معاليه خلال زيارته مرافق المحكمة وما تتطلبه من تطوير وتحسين.

كما التقى بأصحاب الفضيلة قضاة المحكمة، وناقش معهم عدة موضوعات تهدف إلى تطوير بيئة العمل القضائي، ورفع كفاءة إنجاز الدعاوى، بما يسهل إجراءات التقاضي ويذلل جميع المعوقات التي تواجه المتقاضين.

بعد ذلك التقى بمنسوبي المحكمة ،مؤكداً في لقائه بأن القضاء الإداري يشهد نقلة نوعية في خدماته التي وفرها لجميع أطراف الدعوى، مشيدًا بالجهود التي تبذلها المحكمة في سرعة إنجاز الأعمال القضائية رقميًا، والمتابعة المستمرة بين إدارات المحاكم والإدارات العامة المعنية، مبيناً حرص القيادة الرشيدة - أيدها الله - على المضي قدمًا نحو استمرار الريادة في القضاء الإداري وخدمة المستفيدين بكل يسر وسهولة، وتسهيل إجراءاتهم وتحقيق أهداف الخطة الإستراتيجية لرفع كفاءة العمل القضائي.

يذكر بأن هذه الزيارة تأتي امتدادًا لزيارات معالي رئيس ديوان المظالم التفقدية لعددٍ من محاكم الديوان؛ للاطلاع على سير إجراءات العمل ومتابعة مراحل التقاضي الرقمي في محاكمه، من خلال الخدمات الرقمية التي أسهمت في متابعة مسار الدعوى، عبر خدمات متعددة وجودة عالية ومتطورة في مستوى الخدمة المقدمة لجميع المتقاضين