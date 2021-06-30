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الأرصاد: طقس شديد الحرارة على هذه المناطق غدًا

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-30

الأرصاد: طقس شديد الحرارة على هذه المناطق غدًا

رياح نشطة وأمطار على المرتفعات

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن المركز الوطني للأرصاد، توقعاته لطقس يوم غد الخميس في المملكة العربية ، والذي يوافق أول يوليو 2021.

طقس شديد الحرارة:

وقال المركز: إنه من المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة على المنطقة الشرقية وأجزاء من مناطق المدينة المنورة، الرياض، القصيم، الحدود الشمالية.

سحب رعدية ممطرة:

وشملت التوقعات أن تكون الفرصة مهيأة لتشكل خلايا من السحب الرعدية الممطرة، تكون مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات عسير، قد تمتد إلى مرتفعات الباحة ومكة المكرمة.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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