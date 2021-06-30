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شكرا لقرائتكم الأرصاد: طقس شديد الحرارة على هذه المناطق غدًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-30
وشملت التوقعات أن تكون الفرصة مهيأة لتشكل خلايا من السحب الرعدية الممطرة، تكون مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات عسير، قد تمتد إلى مرتفعات الباحة ومكة المكرمة.
الأرصاد: طقس شديد الحرارة على هذه المناطق غدًا
رياح نشطة وأمطار على المرتفعات
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلن المركز الوطني للأرصاد، توقعاته لطقس يوم غد الخميس في المملكة العربية السعودية، والذي يوافق أول يوليو 2021.
طقس شديد الحرارة:
وقال المركز: إنه من المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة على المنطقة الشرقية وأجزاء من مناطق المدينة المنورة، الرياض، القصيم، الحدود الشمالية.
سحب رعدية ممطرة:
وشملت التوقعات أن تكون الفرصة مهيأة لتشكل خلايا من السحب الرعدية الممطرة، تكون مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات عسير، قد تمتد إلى مرتفعات الباحة ومكة المكرمة.
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