أضواء وامضة حول البقعة الشمسية وفرصة لعواصف جيومغناطيسية في يوليو

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-30

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

أوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، أن البقعة الشمسية AR2835 أصبحت اليوم الأربعاء 30 يونيو 2021 في موقع مباشر باتجاه الكرة الأرضية، وهي تمتلك مجال مغناطيسي من نوع دلتا، يحوي طاقة لإحداث انفجارات متوسطة القوة، إضافة أنه يسجل في الوقت الحالي عددًا من الأضواء الوامضة حول تلك البقعة تسمى قنابل إليرمان ضمن نشاط الدورة الشمسية الجديدة الخامسة والعشرون.

انفجارات قنابل إليرمان:

وأشار إلى أن قنابل إليرمان انفجارات مغناطيسية تبلغ قوتها حوالي واحد في المليون قوة التوهجات الشمسية الحقيقية، وقد سميت نسبة إلى العالم فرديناند إليرمان الذي درس الانفجارات الصغيرة في أوائل القرن العشرين، وطبعًا عندما نقول صغيرة فهذا يعني بشكل نسبي، حيث تطلق قنبلة إليرمان الواحدة طاقة تعادل حوالي مائة ألف قنبلة ذرية من الحرب العالمية الثانية، ولكن ليس لها تأثير على كوكبنا.

إسقاط صورة الشمس:

ولفت إلى أنه يمكن رصد تطورات هذه البقعة الشمسية خلال الساعات والأيام المقبلة بطريقة آمنه، من خلال استخدام تلسكوب مزود بفلتر مخصص لرصد الشمس أو من خلال إسقاط صورة الشمس على ورقة بيضاء “الإسقاط الآمن”.

البقعة الشمسية ورؤية الشفق القطبي:

واختتم أبو زاهرة بالقول، هناك فرصة لحدوث عواصف جيومغناطيسية في الأول من يوليو، مع توقع وصول انبعاث كتلي إكليلي (سحابة من الغاز المتأين) إلى المجال المغناطيسي للكرة الأرضية بنسبة 30٪ بناء على النماذج الحاسوبية لمسار سحابة العاصفة وإذا حدث ذلك، لن يكون بشكل مباشر، نظرًا لأن الانبعاث في الأساس يتحرك بعيدًا عن كوكبنا، ويتوقع أن تكون الفرصة ممكنه لرؤية أضواء الشفق القطبي حول الدائرة القطبية الجنوبية.

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