محمد بن مسعود - الدمام - قلد مساعد وكيل الحرس الوطني للجهاز العسكري بالقطاع الغربي المكلف اللواء ركن صالح بن عبدالكريم العريفي، الرائد عبود بن نايف بن عبود، رتبته الجديدة "مقدم" وذلك بعد صدور الأمر السامي الكريم. 30 يونيو 2021 - 20 ذو القعدة 1442 09:04 PM "بن عبود" يتقلد رتبة مقدم بالحرس الوطني "بن عبود" يتقلد رتبة مقدم بالحرس الوطني قلد مساعد وكيل الحرس الوطني للجهاز العسكري بالقطاع الغربي المكلف اللواء ركن صالح بن عبدالكريم العريفي، الرائد عبود بن نايف بن عبود، رتبته الجديدة "مقدم" وذلك بعد صدور الأمر السامي الكريم. الكلمات المفتاحية ، "بن عبود" يتقلد رتبة مقدم بالحرس الوطني ،

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